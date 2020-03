Il Mattino - ADL e gli altri presidenti spingono per un taglio del 30% degli stipendi ma serve via libera dei calciatori, ecco quanto risparmierebbe il Napoli! Si aspettano le altre leghe per arrivare all'UEFA

Ultime notizie calcio Napoli - La sospensione dei campionati, come sottolineato nell'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", secondo alcune stime, ha già causato perdite che si aggirano intorno ai 70 milioni di euro. Se, invece, la Serie A non dovesse riprendere in alcun modo, allora le perdite potrebbero salire a 700 milioni. In ogni caso, allo stato attuale delle cose, la Lega Serie A spera di ripartire ad inizio maggio ed in tal caso il danno potrebbe essere intorno ai 160-170 milioni. Per questo motivo, nell'Assemblea di Lega di ieri è stato redatto un documento di emergenza che ha toccato come tema anche quello degli sgravi sui pagamenti degli stipendi e di altri tipi di ammortizzatori per i dipendenti. De Laurentiis ha spinto, consapevole dell'incidenza del 67% degli emolumenti rispetto al fatturato, per entrare nei dettagli di un piano per il taglio degli stessi. I presidenti spingono per il 30%, con il Napoli che in tal caso andrebbe a risparmiare circa 28 milioni di euro mentre tutta la Serie A intorno ai 465. Ovviamente, però, il taglio non sarebbe uguale per tutti: si va da un minimo del 15 per cento per chi guadagna 300 mila euro a un massimo del 30 per cento per gli ingaggi superiori a 1,5 milioni di euro. Dal canto suo, però, la Lega prende tempo ed aspetta la decisione che prenderanno le altre leghe europee nella speranza di vedere intervenire l'UEFA. I presidenti, inoltre, mettono in conto anche di rivolgersi al sindacato europeo dei calciatori, la Fifpro. Allo stato attuale delle cose, però, per realizzare un taglio del genere bisognerebbe realizzare delle trattative individuali con il via libera dei calciatori ed in tal non senso non sarà semplice trovare un accordo. Si cercherà, però, di inserire tra le proposte da presentare al ministro dello Sport Spadafora, che a sua volta dovrà provare ad inserirlo nel decreto Cura Italia, l'ipotesi di una parziale defiscalizzazione sul costo degli ingaggi e la creazione di un fondo di garanzia per chi guadagna poco

