"Non avevo sintomi, non mi sarei messo in viaggio l'avessi saputo!" Incubo De Laurentiis, Repubblica: ha incontrato più di 50 persone

Ultimissime calcio Napoli - Caso Aurelio De Laurentiis, che due giorni fa ha partecipato in Lega all'incontro fra presidenti e dirigenti a Milano scatenando preoccupazione.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Pensare che a Milano Aurelio De Laurentiis evitava di andarci, nei mesi scorsi. «Lì c’è il virus», rispondeva ai dirigenti della Lega di Serie A che lo invitavano a presentarsi di persona - pur nel rispetto delle norme igieniche - per discutere con gli altri presidenti e dirigenti sportivi del futuro del campionato. Così come aveva denunciato alla procura federale la Roma per la violazione del protocollo anti Covid. È andata a finire che il coronavirus nel gotha del calcio l’ha portato lui. «Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio. Non avevo sintomi». Il presidente del Napoli, 71 anni compiuti, ripete in continuazione questa frase ai suoi collaboratori. Mercoledì ore 20. L’incubo si materializza. Il numero uno del club azzurro ha la certezza della positività e ripercorre i momenti di una giornata freneticain cui tra colleghi presidenti, giornalisti e persone del suo staff ha incontrato più di 50 persone".