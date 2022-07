De Laurentiis a Dimaro non prima di inizio settimana, contatti costanti con Giuntoli e Spalletti: novità per campagna abbonamenti

Notizie Napoli calcio. La stagione del Napoli è ufficialmente iniziata: il club azzurro, in attesa degli altri Nazionali, è arrivato a Dimaro dove da questa mattina inizierà ad allenarsi sotto le direttive di Luciano Spalletti.

De Laurentiis

Calciomercato Napoli, quando arriva De Laurentiis a Dimaro?

Nel ritiro azzurro non c'è ancora De Laurentiis, in arrivo da Los Angeles, con il patron che dovrebbe fare il suo debutto in Trentino la prossima settimana. Ecco quanto scritto da Il Mattino: