De Laurentiis e l'allusione ad James: "Zero rimpianti per chi non è arrivato. L’esordio di Lozano a Torino mi ha riempito di gioia!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci.

La gara contro la Juventus, abbinata con la sua spettacolare prestazione in nazionale contro gli Usa, ha confermato la bontà dell’acquisto di Lozano?

«L’esordio di Lozano a Torino mi ha riempito di gioia perché ho visto un calciatore che si è inserito nella rosa immediatamente e con naturalezza. E’ come se fosse da sempre nel Napoli».

Una bella notizia per lei che, comprese le commissioni, lo ha pagato 50 milioni…

«Una bella notizia, lo ammetto. E non ho neppure rimpianti per altri giocatori nel suo ruolo che non sono arrivati».