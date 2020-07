De Laurentiis insiste per il canale della Lega Serie A, CorSport: qualche proprietario si è già detto favorevole all'idea

Ultime Serie A - Tra Roma e Milano quella di oggi sarà un’altra giornata importante per il futuro della Lega. Alle 11.30 nella Capitale Aurelio De Laurentiis ha organizzato, nello stesso hotel di una settimana fa, un’altra riunione tra tutti presidenti di Serie A come racconta il Corriere dello Sport:

"ADL insiste, deciso a portare avanti la sua idea di una Lega che produca il proprio canale e che offra il prodotto calcio “finito” ai broadcaster (su qualsiasi piattaforma), senza che a guadagnare dalla vendita dei diritti siano altri soggetti. De Laurentiis ha già proposto idee innovative lunedì scorso e nell’incontro di oggi ha in programma di approfondire il discorso, forte di alcune consulenze importanti richieste. Secondo lui il progetto è fattibile: l’aspetto fondamentale è individuare una banca o un fondo che presti (a un tasso vantaggioso) soldi alle società per non farle mai essere a corto di liquidità e per finanziare l’operazione. Qualche proprietario si è già detto favorevole all’idea di ADL, altri si sono mostrati più perplessi"