De Laurentiis in Procura: il patron azzurro convocato come persona informata sui fatti sulle dichiarazioni di Genny ‘a carogna, i dettagli

Serie A - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dovuto recarsi un «giorno in Procura». È successo ieri mattina, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il presidente del Napoli è stato ascoltato da Francesco De Falco, pm della Dda. De Laurentiis è stato convocato come «persona informata dei fatti» su dichiarazioni di Gennaro De Tommaso - Genny ‘a carogna - che da collaboratore di giustizia ha riferito di presunte pressioni del clan Lo Russo al Napoli, per far assumere Grava come responsabile del settore giovanile. Le indagini già non hanno ottenuto riscontri e De Laurentiis, nel suo colloquio ha smentito le dichiarazioni di De Tommaso"