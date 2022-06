De Laurentiis in Lussemburgo pur di tenersi il Bari! Il 7 luglio squadra in ritiro a Roccaraso

Notizie oggi. De Laurentiis si è visto respingere il ricorso alla Corte Federale d'Appello e dunque adesso non gli resta che il Collegio di Garanzia del CONI per vedersi riconosciute le sue ragioni in merito al caso multiproprietà Napoli-Bari.

Multiproprietà Napoli Bari

In virtù dell'articolo 16 Bis, il presidente del Napoli dovrà rinunciare ad uno dei due club entro il giugno del 2024, ma De Laurentiis sembra intenzionato ad andare fino in fondo a questa storia e non è affatto disponibile ad arrendersi. Se anche il terzo grado della giustizia sportiva dovesse respingere il ricorso di ADL, la famiglia De Laurentiis si rivolgerà alla giustizia civile, con un ricorso al TAR e - se dovesse servire - anche al Consiglio di Stato.

Secondo l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica di Bari, la Filmauro sarebbe anche pronta a rivolgersi alla Corte di giustizia europea in Lussemburgo. Ieri intanto sono state ufficializzate le date del ritiro precampionato del Bari, che si svolgerà a Roccaraso dal 7 al 23 luglio.