De Laurentiis ha affidato un compito improbo a Giuntoli! Repubblica: sul mercato nomi non altisonanti con scarsa esperienza

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha smentito ieri le voci su una presunta cessione del club azzurro per 650 milioni: «Nessuna intenzione di vendere, non c’è alcuna trattativa in corso. Tra l’altro, in passato, la proprietà ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari». Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis ha affidato un compito a Giuntoli

I conti vanno però rimessi a posto:

"Per questo è ancora più improbo il compito affidato a Cristiano Giuntoli, costretto a sostituire senza appesantire i conti giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Ospina e soprattutto Koulibaly. Il solco è stato segnato con l’arrivo di rinforzi dai nomi non altisonanti: Kvaratskhelia, Olivera e Ostigard, considerati nonostante la loro scarsa esperienza funzionali al progetto"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli