Lo stato d'animo di De Laurentiis dopo Napoli-Genoa: è consapevole di non poter più sbagliare

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive lo stato d'animo del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron sta vivendo un momento particolare. Dopo aver sbagliato la scelta di affidare la squadra a Rudi Garcia, ecco un altro errore chiamato Walter Mazzarri. ADL sa che non può più davvero sbagliare anche perché la zona Champions è sempre più distante.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"De Laurentiis, insomma, sta riflettendo. Attentamente: la nomina di Mazzarri dopo il licenziamento di Garcia non ha prodotto la svolta che auspicava, alla luce dei risultati (15 punti in 12 partite); della classifica (il Napoli è 9°); e del tremendo ritardo dalla zona Champions (-9 dal quarto posto). È preoccupato, arrabbiato, deluso. Ma anche consapevole di non poter più sbagliare".