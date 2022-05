De Laurentiis domani in Comune: cerimonia in memoria di Maradona, i dettagli

Diego Armando Maradona torna in Comune, sotto forma di omaggio al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Cerimonia in memoria di Maradona

Stefano Ceci, manager del Diego, donerà domani al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, una copia in miniatura della statua del D1OS installata allo stadio. La consegna andrà in scena alle 15 a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta.

Alla cerimonia parteciperà anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: a lui sarà consegnata una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona.