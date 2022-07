De Laurentiis diserta l'amichevole del Napoli a Dimaro, ecco dov'era durante la partita

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in casa Napoli per quanto riguarda l'amichevole vinta per 4-1 contro il Perugia:

"Dai fischi di sabato sera ( in contumacia) nei confronti di Aurelio De Laurentiis agli applausi di ieri pomeriggio per Luciano Spalletti e i giocatori, protagonisti di una discreta prova nella seconda e ultima amichevole del ritiro estivo in Val di Sole, vinta (4-1) allo stadio di Carciato dagli azzurri contro il Perugia: formazione di Serie B. Il clima di contestazione nei confronti della società è stato spazzato via dagli applausi dei mille tifosi presenti sulle tribune per i gol di Kvaratskhelia, Anguissa, Politano e Petagna su rigore, intervallati dalla rete regalata agli avversari da uno svarione del giovane Zanoli, che ha mandato in porta nella ripresa Melchiorri. Intorno alla squadra c’è sempre stata del resto nei primi nove giorni di lavoro della nuova stagione una bella atmosfera e il malumore dei sostenitori al seguito ha avuto come unico bersaglio il presidente, che pure questa volta ha guardato la gara in albergo e si fatto vedere in giro solamente per una breve passeggiata di allenamento, di buon mattino".