Quando arriva De Laurentiis a Dimaro? CorSport, il patron ha cambiato più volte piani: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il club di De Laurentiis che a breve saluterà anche Koulibaly direzione Chelsea. Il centrale è ad un passo dalla cessione per 40 milioni di euro, con l'agente Ramadani che sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa.

De Laurentiis a Dimaro

Ore frenetiche, dicevamo, con il patron De Laurentiis che ha cambiato più volte i suoi piani: era atteso a Dimaro per inizio settimana, mentre le ultime news accreditano un suo arrivo in Trentino nella sera di domani. Come riporta il Corriere dello Sport, però, non è detto che anche questo calendario venga modificato all'ultimo: