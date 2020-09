"Non avevo sintomi! Se avessi avuto il minimo sospetto, non sarei mai partito". ADL si sfoga

Ultimissime calcio Napoli, l'edizione odierna de 'La Repubblica' riporta la reazione a caldo del patron azzurro Aurelio De Laurentiis dopo aver saputo di essere positivo al Covid 19. La batosta mercoledì sera al ritorno dall’assemblea di Lega a Milano.

"Ma se avessi avuto il minimo sospetto, non sarei mai partito», ha detto ai collaboratori che lo hanno contattato nelle ultime ore. « Non avevo sintomi » . Solo un’indisposizione attribuita ad una cena a base di ostriche, organizzata a Villa Camelia, il suo quartier generale di Capri in estate. Il tampone effettuato domenica era negativo e sembrava diluire le preoccupazioni per la positività di un suo dirigente ( mai confermata dal club) al termine del ritiro di Castel di Sangro. De Laurentiis ha effettuato un altro test prima della partenza di Milano. Non aveva febbre, come certificano 6 misurazioni delle temperatura cui si è sottoposto al porto di Napoli e all’aeroporto. Ma su di lui si scatena la bufera social e in molti, su Fb lo accusano: « Irresponsabile ».