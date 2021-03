De Giovanni: "La fortuna dei giocatori del Napoli è che Insigne non ha il fisico di Ibrahimovic, altrimenti non so come sarebbe andata a finire"

Ultime notizie Napoli - Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

«La fortuna dei giocatori del Napoli è stata quella di ritrovarsi in squadra Lorenzo, che non ha il fisico di Ibrahimovic, altrimenti non so come sarebbe andata a finire. Io mi metto nei panni del capitano, di chi si fa un cuore grande così per rincorrere chiunque come se fosse un terzino qualsiasi; e poi si inventa un gol che il Var gli nega e un assist per il gol a Di Lorenzo e un altro per fargli conquistare il rigore che va a segnare. Mica è un Santo, dài»