Blackout Dazn Samp-Napoli, i risarcimenti non saranno solo per chi ha contattato il servizio clienti

Più di mezz’ora di blackout del segnale, quasi un tempo di buio, prima che Dazn riuscisse a risolvere il problema tecnico che ha generato il disservizio per molti tifosi che assistevano a Sampdoria-Napoli. Ora secondo quanto riporta l'edizione on line di Repubblica partiranno i risarcimenti, che riguarderanno non solo chi ha contattato il servizio clienti In attesa di comunicazioni ufficiali, ma dalle ultime indiscrezsioni una platea di utenti molto più ampia rispetto a coloro che hanno prontamente contattato le linee di customer service per segnalare il disservizio.

Blackout Samp - Napoli Dazn, risarcimento tifosi pronti

Anche chi non si è fatto vivo con il servizio clienti sarà contattato per avere il ristoro. I tecnici di Dazn sono al lavoro per individuare tutti quegli abbonati che non hanno potuto vedere le partite per colpa del fantomatico “errore 10000”, come segnalato sugli schermi muti che avrebbero dovuto trasmettere la partita. Il problema ha riguardato soprattutto le smart tv. Un po’ meglio è andata a chi si collegava da dispositivi mobili.