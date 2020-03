Dalla Spagna - Barcellona-Napoli a porte chiuse danno altissimo per i catalani, possibile apertura solo per abbonati

Ultime notizie calcio Napoli - Nelle ultime ore in Spagna si sta facendo sempre più pista l'ipotesi di assistere ad un Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, senza tifosi e, di conseguenza, in un Camp Nou deserto. Questa ipotesi rappresenterebbe un danno economico pesantissimo per il club catalano, che perderebbe in tal modo 4.5 milioni di euro. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, si sta valutando seriamente l'ipotesi di consentire l'accesso solo agli abbonati blaugrana.