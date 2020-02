Da Torino - Si ferma Berenguer per una lombalgia acuta, fortemente in dubbio per la sfida col Napoli

Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere di Torino.

Una tegola per il Torino: si ferma Alejandro Berenguer e per Moreno Longo non è una bella notizia. Il giocatore spagnolo ha saltato l’allenamento di ieri al Filadelfia per una lombalgia acuta ed è in dubbio per la trasferta di Napoli: le sue condizioni saranno monitorate tra oggi e domani.