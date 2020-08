Da Torino - L'esonero di Sarri costa 68 milioni alla Juventus, da capogiro l'ingaggio di Pirlo

Ultimissime notizie calcio - Il quotidiano "Il Corriere di Torino" ha analizzato la situazione in casa Juventus dopo l'esonero di Maurizio Sarri soffermandosi sui costi di questa operazione. Tenendo in considerazione i circa 30-35 milioni di euro persi per l'eliminazione in Champions League, i 13 milioni (lordi) versati a Massimiliano Allegri quest'anno, i 10 milioni da riconoscere a Sarri l'anno venturo (lordi) ed i circa 10 milioni che dovranno essere riconosciuti ad Andrea Pirlo per la prossima stagione (nonostante sia alla primissima esperienza in panchina, con un ingaggio da paura), ballano circa 68 milioni fra la decisione di portare Sarri a Torino, il prematuro stop europeo bianconero e il conseguente allontanamento dello stesso Sarri un anno prima della conclusione del contratto.

