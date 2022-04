Da Roma - Luis Alberto-Napoli, l'agente l'ha proposto a De Laurentiis: le condizioni di Lotito per cederlo

Luis Alberto al Napoli? L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero dà ulteriori dettagli su questa indiscrezione uscita fuori nelle ultime ore che vorrebbe De Laurentiis interessato al cartellino del centrocampista spagnolo.

Sul quotidiano Il Messaggero si legge:

"Adesso c’è l’esame Milan per il riscatto di Luis Alberto. È una vetrina anche per se stesso contro la squadra che la scorsa estate lo ha sedotto e abbandonato di fronte ai 40 milioni richiesti da Lotito. I rossoneri offrivano la metà per lo spagnolo. Oggi lo sconto a 30 milioni sarebbe assicurato perché Sarri da gennaio chiede Vecino al posto di Luis Alberto. L’agenzia You First, la stessa di Fabian Ruiz e il portiere Sergio Rico (promesso sposo della Lazio con tanto di foto), lo ha proposto al Napoli, che ora sembra interessato. I partenopei però vorrebbero inserire Petagna per il 29enne iberico. La Lazio non vuole invece contropartite, anche perché Sarri preferirebbe Pinamonti o Caputo oppure inserire il pupillo Mertens in attacco. Lotito ne ha parlato con De Laurentiis al telefono e il discorso può essere presto approfondito"