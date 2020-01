Repubblica - Inzaghi lascia a riposo Correa, Luis Alberto e Radu, titolari sia Milinkovic-Savic che Immobile

Probabili formazioni Napoli-Lazio. Non ha dimenticato, Inzaghi, che la formazione di Gattuso è quella che, insieme al Cagliari, ha creato più disagi alla Lazio, nel sofferto secondo tempo dell’Olimpico. Poi una prodezza del solito Immobile, scaltro e letale nel soffiare palla a Ospina e spedirla in porta, fece impazzire lo stadio per la decima vittoria consecutiva. Uno degli errori, quella sera, fu concedere troppo spazio al palleggio del regista Fabian Ruiz: negli ultimi due giorni, il tecnico ha lavorato con la squadra per evitare che si ripeta.

A lui mancherà Luis Alberto, fermato per precauzione: ha un fastidio al flessore, domenica c’è il derby, non è il caso di rischiare. Al suo posto, la garanzia Parolo. L’altro titolare a riposo è Radu: in difesa giocheranno Bastos, Luiz Felipe e Acerbi, schierato nella posizione del romeno. Sulla fascia sinistra sarà staffetta tra Lulic e Jony, mentre sulla destra confermatissimo “Speedy” Lazzari. Come Milinkovic e Leiva a centrocampo. Immobile-Caicedo la coppia d’attacco, Correa andrà in panchina. Lo riporta l'edizione romana di Repubblica.