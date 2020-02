Da protagonista con Ancelotti a esubero con Gattuso, CdM anticipa: Lozano verso la tribuna!

Ultimissime calcio Napoli - Mancano ormai poche ore alla sfida d'andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, la compagine blaugrana con Leo Messi a capo arriva al San Paolo. La tempesta societaria del Barcellona non lo influenza, Gattuso tiene le mani sul manubrio e pensa al campo, dove la stella sarà Messi per cui ha utilizzato parole di grande stima: «Loro hanno qualcosa in più, bisogna guardare alla realtà. Leo è il migliore per come ha vissuto tutta la sua carriera, è un esempio per i bambini, Diego è il dio del calcio ma gli vedo fare cose realizzate solo da Maradona. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di giocare contro Messi, noi affrontiamo il Barcellona, bisogna lavorare di squadra».

Napoli-Barcellona, Lozano verso la Tribuna

Bisogna lavorare di squadra, dice Gattuso. Ma si dice pur dispiacuto di dover lasciare qualche azzurro in tribuna, sempre nel campo della gestione di questo gruppo. Sì, perchè i convocati sono 21 e non tutti andranno in panchina in Champions League. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anticipa una scelta che potrebbe far discutere, perché fra gli indiziati a finire in tribuna c'è Hirving Lozano. Da protagonista in Champions League del Napoli di Carlo Ancelotti alla tribuna nell'era Gattuso:

"Il punto di partenza è la leadership con cui sta cercando di costruire il gruppo senza aver paura di compiere delle scelte anche scomode come quelle su Lozano, che domani potrebbe finire tra gli esclusi in tribuna".

Hirving Lozano

Su Lozano, in conferenza stampa, ieri Gattuso ha detto: