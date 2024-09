"Da oggi in poi chiamatelo così". Spunta il primo soprannome per McTominay

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato un simpatico soprannome allo scozzese Scott McTominay il quale ha debuttato dal primo minuto, l'esordio lo aveva fatto già a gara in corso a Cagliari, contro la Juventus. La prestazione dell'ex Manchester United è stata molto positiva. Ha giocato da mezzala-trequartista facendo cambiare molto spesso sistema di gioco al Napoli.

Soprannome McTominay

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Tutto chiaro in novanta minuti. McTominay è il MacGyver del Napoli: per come inventa e s’ingegna, risolve, salva e semina pericoli. Certo non avrà il coltellino svizzero e il nastro adesivo a portata di mano, ma Scott se la cava benissimo con i piedi e con la testa. E poi, beh, anche l’agente segreto dei telefilm americani ha chiarissime origini scozzesi.

La partita di sabato contro la Juventus è stata a suo modo storica per la prima parentesi dell’era di Antonio Conte: passerà agli annali come quella del cambio modulo, di un sistema nuovo, del metamorfosi tattica, del passaggio alla difesa a quattro. Di un Napoli camaleonte in nome e per conto di McT: 4-1-4-1 di partenza, a tratti 4-2-4 o 4-2-3-1 ma cosa cambia? A Torino hanno fatto la differenza i suoi movimenti".