Da Koulibaly a Lautaro, da Callejon a Milik: chi sa che cambierà squadra, chi sogna di farlo e il rebus dei contratti e dei prestiti scaduti

Ultime notizie calcio - I colleghi del Corriere della Sera fanno il punto in merito ad alcune situazioni di giocatori in Serie A col contratto in scadenza:

"La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, come cantava l’ex portiere del Real Madrid, Julio Iglesias. E se mi lasci (dopo il 30 giugno) non vale: stavolta più mai, perché la stagione è stata rivoluzionata dalla pandemia ed è stata prorogata fino al 31 agosto. Ma la forma non è necessariamente sostanza per tutti i 122 giocatori di serie A che sono a fine contratto o a fine prestito: Callejon pronto a salutare il Napoli e Smalling prestato dallo United alla Roma, sono due esempi dell’incertezza della situazione, che coinvolge anche altri grossi calibri, come Ibrahimovic o Nainggolan.

Per non parlare di quelli che sono stati già venduti al miglior offerente, come Kulusevski che andrà dal Parma alla Juve, via Atalanta. O i veronesi Amrabat (acquisto della Fiorentina) e Rrahmani (già del Napoli): in teoria e anche in pratica nulla vieta loro di andare nella nuova squadra, senza poter giocare ma a prendere già il nuovo stipendio. E con quelli con la testa già da un’altra parte, tra sogno e realtà, cosa vogliamo fare? Per loro l’incertezza è doppia. E i nomi sono illustri anche in questo caso, da Pjanic a Lautaro, da Tonali a Kumbulla, passando per Higuain o Koulibaly: nessuno lascerà la casa base in anticipo, ma qualcuno inconsciamente potrebbe anche tirare indietro la gamba, pensando a nuove avventure".