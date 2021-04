Da Firenze - Suggestione Cannavaro! Ma in pole position per la Fiorentina c'è Gattuso: ha già detto sì tramite intermediari

Ultimissime Serie A - Da Firenze sono sicuri: c'è Gennaro Gattuso in cima alla lista dei desideri di Commisso per l'allenatore della prossima stagione della Fiorentina.

Partiti i casting dei nomi, c'è anche un'altra suggestione napoletana. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino:

"Di certo c’è che, ad oggi, l’allenatore del Napoli è il nome in cima alla lista di Rocco Commisso. Del resto, che Gattuso al presidente piaccia «assai» (fu lui stesso a dirlo, in un’intervista alla Rai del dicembre 2019) si sa. Così come non è più un mistero il fatto che le strade di Ringhio e di De Laurentiis, a fine stagione, si separeranno. La Fiorentina lo sa, e nelle ultime settimane i contatti (indiretti) si sono fatti più intensi. Tanto che, attraverso intermediari, l’ex tecnico del Milan avrebbe già fatto sapere di essere più che interessato.

Con una premessa: fino al termine della stagione non prenderà nessun impegno, e non si concederà a nessun incontro. Questione di rispetto, di professionalità, e di voglia di chiudere in bellezza (magari con la qualificazione per la Champions) la sua avventura in azzurro. Lo stesso club viola, come ha lasciato intendere Commisso, prima di dedicarsi al futuro vuol chiudere il discorso salvezza. Ciò non significa che non si stia lavorando. Oltre a quella di Gattuso infatti, restano in piedi le candidature di Juric (forse il preferito del d.s. Pradè), di De Zerbi e, più defilata, di Italiano. Per Sarri, invece, c’è l’ipotesi del ritorno in Premier League al Tottenham (lo scrive il Daily Mail)

C’è poi la suggestione Cannavaro (proposto da Davide Lippi) e le strade che portano all’estero. E se un anno fa era Lauren Blanc il nome cerchiato in rosso, oggi la dirigenza viola sembra affascinata soprattutto dai portoghesi Sergio Conceicao (Porto) e Abel Ferreira che, alla guida del Palmeiras, ha appena vinto la Copa Libertadores. Tutti in fila, dietro a Gattuso".