Da Bologna - Skov Olsen fa impazzire prima Ghoulam e poi Hysaj, da discutere un gol annullato ai rossoblu

Notizie Calcio - L’orchestra Bologna suona stavolta un bello spartito, ma non basta per tornare a casa con più punti di Cagliari. Ne parla l'edizione bolognese di Repubblica.

"Il vantaggio di non avere piazzamenti di classifica da raggiungere è poter trarre il positivo da notti come quella di Napoli. La migliore di Skov Olsen, un ritrovato Palacio. La partita la spacca Osimhen, la buona sorte non sorride nemmeno stavolta. Il palo, un gol annullato su cui discutere, due reti su tre subite un istante dopo aver fatto i cambi. Skov Olsen è convincente forse per la prima volta in stagione, facendo impazzire prima Ghoulam e poi Hysaj. Palacio di gol ne segnerebbe due: uno in fuorigioco palese, poi intercetta il rinvio di Ospina e lo beffa. Qui il regolamento dice che se il portiere è ancora in possesso, non si può interferire sul rilancio, e questa è la lettura di Chiffi"