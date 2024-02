Cdm, Cuozzo a CN24: "Restyling Maradona: cosa prevede il fondo sport-stadi. Assist importante del Governo a ADL"

Paolo Cuozzo, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sullo stadio del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Esiste un progetto del Governo sugli stadi italiani, molte città hanno il problema e non solo Napoli. Parliamo in chiave Euro 2032. In questo momento, il Governo non si interessea del mancato accordo tra Comune e SSC Napoli bensì si preoccupa che tutte le città rispondano al dossier Uefa su cosa viene richiesto per gli stadi in generale. Parliamo di richieste molto onerose, faccio un esempio: Firenze per la ristrutturazione del Franchi aveva chiesto e progettato 100 milioni di euro dai fondi PNRR. Parliamo di trutture molto più piccole del Maradona, questo fa temere che per il Maradona servono più soldi. Soldi che nessuno è disposto a versare, lo Stato sa che un Europeo in 5 città senza Napoli non è pensabile.

Per questo motivo, il sistema città è irrinunciabile. Bisogna scegliere altre due città tra Napoli, Bari, Firenze e Bologna ma è chiaro che Napoli è davanti a tutto. L'idea è quella di creare un fondo immobiliare che attragga investimenti privati con beni comunali che finirebbero in questo fondo, quest'ultimo attrarrebbe investimenti privati. Tradotto: De Laurentiis potrebbe rivolgersi ad un sistema creditizio, se lo ritenesse, farsi anticipare i soldi per fare questo progetto di riqualificazione del Maradona.

Lo Stato emetterebbe per conto di ADL, in virtù del fatto che sia proprietario del bene, una garanzia statale con tassi agevolati rispetto ad un finanziamento normale che ha tassi d'interesse più alti. In questo modo, quando sarà estinto tale finanziamento, il gestore dello stadio, in questo caso il Napoli, diventerebbe padrone del Maradona. Questa è l'unica strada, a mio avviso, per ristrutturare lo stadio in maniera sostenibile".