Napoli - Arriva la carica dei tifosi del Napoli che ancora una volta dimostrano il grande attaccamento alla squadra. Oltre 50mila tifosi attesi considerata la vendita dei biglietti per Napoli-Frosinone. Ora il Napoli vuole conquistare l’Europa per il quindicesimo anno consecutivo. Ma la certezza, nel frattempo, è il popolo: 50.700 spettatori già assicurati ieri e altri 1.120 biglietti ancora in vendita fino a domani. Un altro di tanti sold out dall’estate come conferma il Corriere dello Sport.