Cronache di Napoli - Peggior crisi dell’era De Laurentiis! Con questo ritmo il Napoli chiuderebbe a 34, 4 in meno dell’Empoli retrocesso

Ultimissime calcio Napoli - Terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime 5 di campionato, unica vittoria del 2020 quella sul Perugia in Coppa Italia:?i numeri inchiodano il Napoli alla peggior crisi dell’era De Laurentiis. Una crisi che cambia la prospettiva del campionato, come racconta Cronache di Napoli:

"Con 7 punti nelle ultime 12 partite, il Napoli deve iniziare a correre. Per i 40 punti che garantiscono la salvezza, ne occorrono ancora 16. Per metterli insieme, bisogna cambiare passo e farlo in fretta. Con questo ritmo, il Napoli chiuderebbe a 34 punti, 4 in meno dell’Empoli che lo scorso anno è retrocesso. Il Napoli non vince davanti ai suoi tifosi dal 2-0 contro il Verona del 19 ottobre 2019: poi, due pareggi e 4 sconfitte di fila. Un incubo nell’incubo"