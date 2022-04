Crollo Napoli, martedì scorso incontro riservato De Laurentiis-Spalletti: chieste spiegazioni al tecnico

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, punta il dito sul Napoli che si sgonfia all’improvviso come un gommone bucato in mare aperto. Tutto annunciato e prevedibile.

"C’erano falle nascoste: sono apparse con l’Empoli, erano evidenti nelle ultime due. Facile ricostruire il declino del Napoli, 8 vittorie poi rallenta sotto i colpi di Covid e infortuni muscolari, riprendersi mentre Milan e Inter perdevano punti, inchiodarsi ad una penosa realtà. Quella che deve riconoscere anche la società, finora in silenzio.

Mica tanto in silenzio, se è vero che il presidente già martedì in un incontro riservato con Spalletti aveva confidato i suoi timori. Chiedeva spiegazioni sui troppi insulti ai muscoli, l’ultimo a Lobotka. Non poteva De Laurentiis far finta di nulla. Delicata la decisione del presidente di mandare tutti in ritiro da domani per gli scenari che apre”