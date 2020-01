Crisi Napoli, Gattuso alla squadra: "Ora niente più alibi"

Ultimissime Calcio Napoli- Il Napoli ha toccato il fondo e ora ne hanno preso tutti consapevolezza. Il baratro, infatti, dista solo 9 punti e adesso tutti hanno preso coscienza della situazione critica e che bisognerà evitare prestazioni come quella di sabato sera.

Crisi Napoli, Gattuso alla squadra: "Niente più alibi"

«Niente più alibi»: come riporta Tuttosport oggi in edicola, è stato questo il diktat di Gennaro Gattuso ieri a Castel Volturno. Tecnico che ha poi deciso di lasciare liberi i calciatori dopo l’allenamento di ideri, per permette loro di tornare a casa e stare una notte con le famiglie. Ma la squadra si rivedrà già oggi alle 11.00 per la rifinitura, alla vigilia per un altro appuntamento decisivo: i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.