Cremonese, Pecchia: "Gaetano? Vorrei tenerlo, può reggere il centrocampo a due! Ora andrò a Liverpool da Benitez"

Fabio Pecchia ha portato in Serie A la Cremonese dopo 26 anni al termine del campionato di Serie B. E alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista.

Nell'intervista l'allenatore della Cremonese parla del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, in prestito per la stagione.

La Cremonese ha alcuni gioielli “solo” in prestito: quanto sarebbe importante tenerli anche in A?

«Di certo non mi dispiacerebbe ma serve la volontà sia dei giocatori sia delle società proprietarie del cartellino. Vedremo, in questo momento è ancora presto per parlare di futuro. Comunque vada a finire, tutti questi ragazzi giovani dovranno essere riconoscenti per sempre alla Cremonese, che li ha lanciati nel grande calcio»