Covid Natale 2020, spostamenti possibili solo per familiari: le ultime

Covid Natale 2020 - Possibili spostamenti tra regioni, anche rosse e arancioni, e spostamento del coprifuoco. Sono queste le ultimissime idee al vaglio del governo per il periodo pre Natalizio e per lo stesso giorno di Natale. L'orario limite passerebbe a quel punto alle 23.00 al fine di favorire le attività commerciali, con possibile limite entro le 00.00 per il 25 così da permettere la partecipazione agli eventi religiosi.

Ecco quanto riporta il Corriere della Sera di oggi:

Attualmente non si può andare nelle regioni «arancioni» e «rosse» se non per motivi di lavoro, salute e urgenza, che devono comunque essere giustificati con il modulo di autocertificazione. In vista delle festività si stanno valutando deroghe per consentire ai familiari che vivono in luoghi diversi di poter stare insieme.

Una posizione che trova però molti contrari all’interno del governo, nel timore che possa ripetersi quanto accaduto l’estate scorsa con la mobilità libera e l’aumento dei contagi. Per questo non è escluso anzi che si decida, proprio in occasione delle festività, di limitare gli spostamenti che non siano giustificati da motivi di ricongiungimento familiare, in modo da impedire i viaggi.