Covid, in Italia tutto chiuso anche ad Aprile: possibili deroghe a chi fa più vaccini

Ultime notizie. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sulle strategie del Governo italiano per contenere la pandemia di coronavirus: Pasqua è alle porte, ma l'Italia resterà ancora in zona rossa o in arancione dopo le festività. La nuova stretta, però, che da martedì lascia aperte le scuole fino alla prima media, potrebbe non durare l'intero mese di aprile: il governo potrà decidere un allentamento delle misure nelle zone del Paese dove si registreranno contagi più bassi e numeri particolarmente buoni nella campagna di vaccinazione. Non è detto, insomma, che bar e ristoranti resteranno chiusi fino al 30 aprile.

Italia in lockdown dopo Pasqua

Il Governo italiano annuncia chiusure anche dopo Pasqua. Le Regioni saranno suddivise ancora tra zona rossa e zona arancione, ma potranno essere premiate, tornando in giallo, le Regioni che marciano più spedite nelle somministrazioni delle dosi «alle persone anziane o fragili». Il nuovo decreto varato ieri sera introduce in più l'obbligo del vaccino per sanitari e farmacisti, lo scudo penale per chi somministra le fiale, sblocca i concorsi pubblici dal 3 maggio. E vieta ai governatori di Regione di chiudere le scuole fino alla prima media.

La prima verifica arriverà con il report settimanale di venerdì 9 aprile. Di certo c'è che per almeno le prossime due settimane resterà tutto così com'è: niente giallo, ma solo rosso e arancione, con bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine chiusi. In più rimangono il coprifuoco dalle 22 e il divieto di superare i confini regionali.