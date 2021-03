Covid Campania, verso la zona rossa anche dopo Pasqua: De Luca aumenta le restrizioni

Covid Campania - Non migliora lo scenario epidemiologico in Campania. Così Vincenzo De Luca aumenta le restrizioni per Pasqua e si staglia l'incubo di una zona rossa prorogata anche dopo le festivià. Ecco quanto riporta La Repubblica:

Vietata la processione della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia e frazione dichiarata in pratica off limits per impedire ai " battenti" di raggiungere il santuario a Pasqua. Il governatore De Luca aumenta le restrizioni per Pasqua, individuando nella storica processione una possibile fonte di contagio da Covid. Il provvedimento si basa anche sulle proiezioni del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità: prevedono per la prossima settimana "un Rt pari a 1,31, con il cosiddetto intervallo di confidenza tra 1,27 e 1,34, attestando un nuovo aumento della contagiosità sul territorio regionale".

Scenario peggiore rispetto a quello della settimana dal 15 al 21 marzo che già attestava per la Campania, un " Rt pari a 1.05 e un elevato tasso di occupazione di posti letto di terapia intensiva e area medica che risultano rispettivamente del 29 per cento e del 38 cento". Facile, a questo punto, ipotizzare per la Campania ancora la zona rossa dopo Pasqua. La decisione arriverà venerdì e, intanto, il presidente della Regione raccomanda « alle diocesi di mantenere le distanze di sicurezza in chiesa e ai Comuni di controllare con attenzione assembramenti in strade e piazze»