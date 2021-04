Covid Campania, cattive notizie dagli ospedali: aumentano decessi e posti letto occupati

Covid Campania - La regione va verso la zona arancione, ma dagli ospedali non arrivano tutte notizie positive. Ecco quanto riporta Il Mattino oggi in edicola:

Il dato che invece preoccupa è quello relativo all'occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere della regione. Sebbene i tassi d'occupazione, nelle aree mediche e in terapia intensiva, siano peggiorati di poco rispetto al dato del 21 marzo (rispettivamente 38 e 28 per cento, al limite delle spie di allerta) il trend delle ultime tre settimane non ha registrato il calo atteso.

Un parametro da tenere d'occhio è inoltre quello della letalità: nella settimana 15-21 marzo, in Italia si registrano 2.797 nuovi decessi, rispetto ai 2.360 della settimana 8-14 marzo (+18%). In Campania, che resta la Regione con il minor tasso di letalità del Paese, i decessi a metà marzo erano stati 213, rispetto ai 220 di quella precedente (-3%) ma nelle ultime due settimane c'è stato una totale inversione di tendenza e la Campania tende ad allinearsi con il valore medio del Paese.