Covid-19, in Europa un milione di morti in 13 mesi: oltre 37 milioni di infezioni

Ultimissime notizie. Oggi Il Mattino di Napoli fa il punto sui contagi di coronavirus in Europa: "In poco più di 13 mesi di pandemia i decessi per Covid-19 in Europa sono stati più di un milione. Il conteggio lo fatto l'agenzia di stampa Reuters sommando i dati ufficiali dei 51 Paesi del Vecchio Continente e quindi i 27 dell'Ue ma anche, tra gli altri, la Russia. L'Europa ha così il triste primato di rappresentare il 35,5% circa dei decessi nel mondo e il 30,5% del totale dei contagi. Dall'inizio della pandemia infatti i morti da Covid in Europa sono stati 1.000.062 e le infezioni ben 37.221.978".

Campania zona rossa

Nel frattempo la Regione Campania si conferma in zona rossa. Secondo Il Mattino, la Campania ha un indice di Rt, cioè di velocità del contagio, molto alto a quota 1,65, mentre l'indice nazionale di contagio Rt rimane stabile a quota 1,16, secondo i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) relativi al periodo compreso fra il 12 e il 18 marzo.

Nei reparti Covid comunque a livello italiano si registrano 164 ricoverati in più, per un totale di 26.858. Fra le Regioni è ancora una volta la Lombardia a registrare il maggiore incremento di nuovi contagi in 24 ore, con 5.518, seguita da Emilia Romagna (3.188), Piemonte (2.997), Lazio (2.188), Campania (1.997), Veneto (1.917), Puglia (1.785) e Toscana (1.365).