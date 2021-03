Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Zielinski: "Ma l’uomo del momento, per entità della valutazione, è diventato improvvisamente Piotr Zielinski, contratto in scadenza nel 2025 appena rinnovato e clausola rescissoria, per allontanare qualche «male intenzionato», fissata a cento milioni di euro: l’oro di Napoli è questo centrocampista multiuso, un uomo in grado di fare tante cose, adesso pure parecchi gol, che sta riempiendo la propria di stagione di «vecchi merletti»".