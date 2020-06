CorSport - Zielinski-Napoli, ingaggio raddoppiato e super clausola fino al 2025: i dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Zielinski:

"C’è una distanza impalpabile tra la domanda del management del centrocampista polacco e l’offerta di Aurelio De Laurentiis: la differenza, in pratica, è su quei cavilli, si possono anche chiamare così, che però hanno un peso rilevante all'interno di una trattativa complessa. Il Napoli vuole blindare il proprio centrocampista con una clausola da cento milioni, quanto basta (a volte) per tenere lontanissimi eventuali pretendenti; il resto è già stato definito: rinnovo fino al 2024, con opzione per il 2025 , salutare ritocco all’ingaggio che dal milione e ottocentomila attuale passerebbe immediatamente a tre milioni e mezzo"