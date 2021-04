CorSport - Zielinski andrà in panchina contro il Crotone: i motivi della scelta di Gattuso

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive l'atmosfera che c'era in casa Napoli in attesa di avere il risultato del tampone di Piotr Zielinski: "Solo quando l’ultimo tampone è stato analizzato, e Castel Volturno era ancora avvolta nelle tenebre e sfiorata da un velo di paura, Napoli-Crotone ha cominciato seriamente - psicologicamente - ad essere una partita, una delle undici tappe di questo percorso anche vagamente accidentato che potrà trascinare in Champions o semmai lasciare sulla soglia del grande calcio, in un’Europa League che sa di acqua che non disseta, o non completamente. Zielinski ci sarà, ovviamente senza neanche una seduta di allenamento alle spalle, e quindi si siederà tra le riserve".