CorSport - Zaniolo è in vendita: sullo sfondo c'è anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Zaniolo piace a tante squadre, anche al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto della situazione sul futuro del calciatore romanista.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"La società in questo senso è stata chiara con il giocatore: se arriva un’offerta superiore a 40 milioni che possa essere attrattiva per tutti, la separazione sarà automatica e indolore. Zaniolo piace a molte squadre, in Italia soprattutto al Milan, e alla Juve con il Napoli sullo sfondo, e con il passare delle settimane può diventare una buona occasione di mercato. Al momento però nessuno ha mosso passi concreti, né verso la Roma né verso il giocatore. Nel frattempo la scadenza del contratto si avvicina (2024) senza che la società abbia cercato di rinnovarlo"