CorSport - Uno sgambetto a Spalletti e al suo Napoli è il sogno del presidente Commisso e di tutti i tifosi viola

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La città sogna l’impresa. E così si sta avvicinando verso il record stagionale di spettatori all’Artemio Franchi con la voglia di essere sugli spalti oggi pomeriggio per cercare di battere la capolista. Uno sgambetto a Spalletti e al suo Napoli è il sogno del presidente Rocco Commisso e di tutti i tifosi viola che vorrebbero rimanere nella zona alta della classifica, come non accadeva da tempo, ma anche assistere allo spettacolo che la Fiorentina di questa stagione è stata in grado di mostrare"