Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbero tre le squadre interessate a Fabian Ruiz: Real Madrid, Barcellona e Manchester City. De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista a meno che non si palesi un'offerta davvero irrinunciabile. Le voci di mercato parlando di una somma vicina ai cento milioni pronta da parte delle tre squadre menzionate in precedenza per far barcollare il Napoli.