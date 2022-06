CorSport - Tra mercoledì e giovedì prossimo il raduno Napoli a Castel Volturno: ci saranno Olivera e Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul raduno del Napoli che ci sarà a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro a Dimaro.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio della stagione. In agenda la prossima settimana tra mercoledì e giovedì: raduno al centro sportivo di Castel Volturno, i primi test, la conoscenza con i nuovi Olivera e Kvaratskhelia e poi, venerdì 8 luglio, la partenza per il Trentino. Destinazione Dimaro Folgarida, Val di Sole: lavoro e mercato, come fece intuire De Laurentiis nei pressi della fine del campionato"