CorSport - Tegola Osimhen: potrebbe restare fuori anche quattro settimane

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "A proposito di Osi: ieri, dopo il trauma cranico rimediato domenica in campo a Bergamo, con tanto di perdita di coscienza momentanea, Victor è stato visitato dal dottor Bucciero, primario del reparto di Neurochirurgia del Pineta Grande Hospital (due passi dal centro sportivo di Castel Volturno). Per la precisione: la risonanza magnetica del cranio e quella della colonna vertebrale non hanno evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente. Tutto procede per il meglio, insomma, fermo restando la necessità del riposo assoluto. Prassi, null’altro: in casi di questo tipo la prognosi varia da una a quattro settimane".