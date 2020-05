CorSport - Taglio stipendi, ADL ed i calciatori ne riparleranno quando verrà presa una decisione definitiva sulla ripresa del campionato

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli stipendi del Napoli: "Il Napoli non ha ancora affrontato l’argomento stipendi, rimasto ai margini delle chiacchierate di questi tre mesi circa di lockdown. De Laurentiis ha avuto modo di sfiorare la questione con Insigne, che come capitano funge da collante con la squadra: presidente e calciatore si sono ripromessi di chiacchierare degli aspetti economici non appena verrà presa una decisione definitiva sulla ripresa del campionato. Per il momento, è stato sospeso il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile mentre i dipendenti sono in Cassa Integrazione".