CorSport sulle ambizioni di Petagna: salvare la Spal, aprire un ciclo a Napoli e conquistare la Nazionale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Petagna: "Salvare la Spal, aprire un ciclo a Napoli, conquistare la Nazionale: ecco le ambizioni di Petagna, dichiarate pure dopo la gloria al Tardini della partita all'ora di pranzo con suspance per lo slittamento dell'orario. «Ci crediamo e anche a casa lavoriamo tanto. Con Di Biagio abbiamo dimostrato di poter far bene, io spero di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza coi miei gol»: queste le sue parole in pieno lockdown. Il bomber per primo ha capito che le ambizioni in azzurro passano attraverso la Spal - sperando di tornare in campo - e a Napoli la prossima stagione. Il salto di qualità sarà l'impresa di lasciare Ferrara felice e aprire il percorso in una grossa piazza, come alle sue origini ripensando al Milan".