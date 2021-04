SERIE A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla Superlega: "I 3,5 miliardi saranno distribuiti tra i 15 club fondatori in maniera equa all’interno di una forbice compresa tra i 210 e i 250 milioni a testa, i soldi non possono essere spesi sul mercato ma andranno investiti in strutture e per calmierare gli effetti del Covid, sono già previsti 10 miliardi di contributo di solidarietà da distribuire in 23 anni".