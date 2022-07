CorSport su Spalletti: è la garanzia, è l'allenatore della gente! Il Napoli riparte nel segno di Luciano

Arrivederci a tutti. «A Koulibaly, Insigne, Mertens, Ghoulam e Ospina: questo è il calcio». Ma la cosa fondamentale è un'altra: è il presente. «Arriveranno altri calciatori: stiamo uniti». Luciano Spalletti è l'allenatore della squadra e ieri, in occasione della presentazione del gruppo, lo è anche della gente. Ne parla il Corriere dello Sport.

Spalletti punto di riferimento

Come racconta il quotidiano, Spalletti"è il punto di riferimento, la garanzia, l'uomo in attesa come i tifosi - in fibrillazione al cospetto del mercato -, ma anche l'uomo consapevole che in questo momento bisogna tenere i nervi saldi. Serve fiducia. Servono l'entusiasmo di Osimhen e la fierezza di capitan Di Lorenzo, e poi pazienza. Il Napoli è in evoluzione: un ciclo è finito e un altro è cominciato. Nel segno di Spalletti: lui c'è"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli