CorSport su Ounas: Spalletti ne rimase folgorato a Dimaro, ora Adam è la variabile impazzita che spacca le gare

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ounas: "Luciano è rimasto folgorato a Dimaro, e d'accordo che i suoi primi concorrenti sono Politano, Lozano e Insigne, ma tutto sommato oltre il tridente d'attacco c'è di più: finora Ounas è stato l'uomo dell'imprevedibilità e della velocità a partita in corso, nonché il jolly del cambio modulo, del passaggio al 4-2-3-1 che sabato con la Juve ha fatto la differenza. Per dirla in calcese stretto: ha spaccato la partita con il Genoa e poi quella con la Juve, un po' come faceva il Mertens prima maniera entrando dalla panchina".