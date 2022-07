CorSport su Ostigard: Giuntoli l'ha bloccato a campionato in corso, Leo si gode un momento inseguito per oltre due mesi

Leo Ostigard è stato prima intravisto allo stadio Comunale di Carciato e poi presentato ufficialmente dal Napoli. Dopo aver trascorso la serata di domenica in albergo, blindato in attesa degli ultimi ma imprescindibili passaggi burocratici della trattativa con il Brighton, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ostigard nuovo difensore Napoli

Un colpo di scena ma non troppo, nel senso che tutti era a conoscenza del suo arrivo in ritiro già domenica e tutti erano in attesa del debutto ufficiale:

"Leo sorride senza sosta e si gode un momento inseguito per oltre due mesi, considerando che Giuntoli lo ha bloccato quando il campionato era ancora nel pieno e che lui ha deciso di tingere la sua vita d'azzurro un attimo dopo. Il Brighton, a giugno, lo aveva praticamente ceduto al Torino, salvo poi scontrarsi con il suo rifiuto. Non resta che individuare il numero di maglia: ora al lavoro, oggi con la squadra e poi, da domani a venerdì, programma personalizzato in solitudine per mettersi al passo in vista della seconda fase della preparazione estiva a Castel di Sangro"

